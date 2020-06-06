Malatya Şeker Fabrikası İslahiye'den sözleşmeli hububat alımına başladı
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Malatya Şeker Fabrikası İslahiye'den sözleşmeli hububat alımına başladı

Malatya Şeker Fabrikası Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden sözleşmeli hububat alımına başladı.

Malatya Şeker Fabrikası İslahiye'den sözleşmeli hububat alımına başladı
06.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:22

Malatya Şeker Fabrikası Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden sözleşmeli hububat alımına başladı.

Hububat alımı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Altun, ilk etapta sözleşmeli 9 bin ton hububat alımı yapmayı planladıklarını söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisinin açıkladığı rakamların yüzde 2 fazlasını vererek çiftçilere ek katkı sağlayacaklarını aktaran Altun, "2021 yılında sözleşmeli tarımda münavebeli şekilde birinci yıl şeker pancarı, ikinci yıl buğday ve üçüncü yıl arpa veya mısır ekimi yaparak çiftçilerimizi tüm ayni ve nakdi ihtiyaçlarını karşılayacağız. Çiftçiye avans vereceğiz. Ekim ve söküm avansları olmak üzere. Yıl sonunda bu avansları tahsil edeceğiz. Vereceğimiz bu avanslarda herhangi bir faiz uygulaması olmayacak." dedi.

Törende yapılan duanın ardından sezonun ilk buğday alımının yapıldığı üç çiftçiye hediyeler taktim edildi.

Törene, Kaymakam Eşref Akça, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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