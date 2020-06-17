MALATYA Şehit Polis Kara, son yolculuğuna uğurlandı
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MALATYA Şehit Polis Kara, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Polis Kara, son yolculuğuna uğurlandıKOCAELİ'de, trafik denetimi yaptığı sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Fatih Kara (28), memleketi Malatya'da, toprağa verildi.

MALATYA Şehit Polis Kara, son yolculuğuna uğurlandı
17.06.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:54

Şehit Polis Kara, son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ'de, trafik denetimi yaptığı sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Fatih Kara (28), memleketi Malatya'da, toprağa verildi. Kara'nın 2 yıllık eşi Ebru Kara, tabuta sarılarak, "Sen şehit oldun, artık sen meleksin" diyerek, gözyaşı döktü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Atarlar Mahallesi'nde 8 Haziran günü yaşanan olayda, trafik denetimi yapan trafik polisi Fatih Kara'ya otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kara, doktorların tüm çabasına rağmen dün hayatını kaybederek, şehit düştü.

Şehit polisin naaşı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi. Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, şehit polis Fatih Kara'nın babası Nusret, annesi Nevin ve eşi Ebru Kara'nın güçlükle ayakta durdu. Kara'nın 2 yıllık eşi Ebru Kara, tabuta sarılarak, "Sen şehit oldun, artık sen meleksin" diyerek gözyaşı döktü.

2 yıllık polis memuru Fatih Kara, kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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