Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Eskişehir'de büyük oranda uyuldu.

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Eskişehir'in işlek noktalarında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Genelge dışında kalan ve sokağa çıkanlara cezai işlem uygulanırken, zaman zaman anonslarla da "Evde kal" çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü