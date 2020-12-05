Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar boş kaldı
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Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar boş kaldı

05.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:58

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Eskişehir'de büyük oranda uyuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Eskişehir'de büyük oranda uyuldu.

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Eskişehir'in işlek noktalarında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Genelge dışında kalan ve sokağa çıkanlara cezai işlem uygulanırken, zaman zaman anonslarla da "Evde kal" çağrısında bulundu.

Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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