Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te koronavirüs önlemleri sürüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te koronavirüs önlemleri sürüyor - Haberler
Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Güncel

Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te koronavirüs önlemleri sürüyor

Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.

14.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:04
Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te koronavirüs önlemleri sürüyor

Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak bazı konuları karara bağladı.

Buna göre, Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan "Sebze ve Meyve Toptancı Hali"nde yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek, esnaf, çalışan ve müşterilerin sağlığını korumak amacıyla ikinci bir karara kadar sadece pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün satış yapılmasına izin verilecek.

Şanlıurfa

Merkez Haliliye Belediyesince koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Sırrın, İpekyol ve Ahmet Erseven Mahallelerindeki cadde ve sokaklar, köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Ayrıca ekipler, Atatürk Bulvarı, Bamyasuyu ve Kamberiye Mahalleleriyle toplu taşıma merkezinde vatandaş ve esnafa maske dağıttı.

Merkez Eyyübiye Belediyesi ise daha önceleri kitap otağında üniversiteye hazırlanan ancak dışarı çıkmaları kısıtlanan gençlere deneme sınavı ve kitap götürüldü.

Karaköprü Belediyesi ise salgın tedbirleri kapsamında pazarcılara ve vatandaşlara maske dağıttı.

Gaziantep

Gaziantep'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sağlık ve emniyet personellerinin ihtiyacını karşılamak için 3D yazıcıyla yüz siperlikli maske ve videolaringoskop üretimi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğüne 200, İl Sağlık Müdürlüğüne de 300 maske ve 5 videolaringoskop cihazı teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, merkezin üretim sayısını artırmak ve sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyacağı yeni ürünler çıkarmak için projeler hazırladığını belirterek Ar-Ge çalışmalarına ve üretime destek olacaklarını kaydetti.

17. Bölge Gaziantep Optisyen Gözlükçüler Odası da Kovid-19 ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüne 500 koruyucu gözlük hediye etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise tedbirler kapsamında şehiriçi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kontrol gerçekleştirdi.

Ekipler, 324 araç kontrol etti, 5 sürücüye fazla yolcu taşımaktan,1 ticari araç sürücüsüne plaka rakam grubuna uymamaktan işlem yaptı.

Şehitkamil Belediyesi ekipleri ise ilçenin tamamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

İslahiye ilçesinde ise "Aşık İbrahim" olarak bilinen mahalli halk ozanı 57 yaşındaki İbrahim Bozkurt, koronavirüs salgını nedeniyle yazdığı "Zalim Korona" isimli türküyü seslendirdi.

Türküsünde vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapan Bozkurt, tedbirlere uyulmasını istedi.

Adıyaman

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasının dışına, vatandaşların kurallara uymasını artırmak adına "Evde Kal Adıyaman" yazıldı.

Besni Belediyesi ise koronavirüs salgını ile birlikte kullanımı artan maske ve eldiven gibi tıbbi atıkların halk sağlığına zarar vermeden yok edilmesi için ilçenin çeşitli yerlerine özel atık kutuları yerleştirdi.

Kahramanmaraş

Afşin Belediyesince kurulan atölyede, gönüllülerin de desteğiyle üretilen tıbbi maskeler resmi kurumlara ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Belediyenin kültür merkezi binasında kurulan atölyede, baskısı yapılan maskeler, gönüllü kadınların ellerinden geçerek kullanıma hazır hale getiriliyor. İlk üretimi gerçekleştirilen maskeler, beşerli ambalajlanıp halka dağıtılmaya başlandı.

Ayrıca maskelerin, ilçedeki resmi kurumlara, bankalara, eczanelere ve vatandaşların yoğun kullandığı alanlara toplu olarak verilip halka dağıtılması sağlanacak.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, devletin maske desteğine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Kilis

Kilis'te Valilik ve belediye iş birliğiyle alınan tedbir kararları doğrultusunda Belediye Gıda Bankası aracılığıyla kentteki evlere ziyaretler sürüyor.

Ziyaretlerde konutlara çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtılırken özellikle 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı bireylerin evde kalmalarının gerekliliği anlatılıyor.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, kentin her noktasının düzenli dezenfekte edildiğini söyledi.

Bu kapsamda sağlık kuruluşlarında da dezenfeksiyon yapıldığını aktaran Tohumcu, "Ayrıca bütün caddeleri, sokakları kaldırımlar ilaçlı suyla yıkandı, araçlarımızla havaya dezenfektan püskürtülerek dezenfekte edildi. Bu çalışmalarımız devam ediyor ve şu anda da şehrimizin bütün noktaları dönerli olarak hem dezenfekte ediliyor hem de ilaçlı suyla temizleniyor." dedi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
'Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı' Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Haberler
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Fahriye Evcen'den oğlunun 1. yaşına duygusal kutlama: Sen kalbimin ta kendisiymişsin
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor
ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle
Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık
Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Abdullah Avcı: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen 'Bakmak zorundasınız' eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen "Bakmak zorundasınız" eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Saruhan Oluç Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Serdar Ortaç Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te koronavirüs önlemleri sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 18:11:39. #1.14#
title