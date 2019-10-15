Malatya Sanayisi ASELSAN'la buluşuyor

15.10.2019 09:34

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde (MTÜ)"Üniversitesi-sanayi işbirliği" kapsamında 23 Ekim Çarşamba günü sanayiciler ile işadamlarının da katılabileceği"Kariyer ve Marka Sohbetleri" etkinliğine konuşmacı olarak Türkiye'nin savunma sanayindeki milli kuruluşlarından ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün katılacak.

-23 Ekim Çarşamba günü

Savunma sanayinde milli ve yerli üretim projeleriyle bilinen, bu konuda önemli yatırımları gerçekleştiren,sürdüren ve planlayan ASELSAN'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün,23 Ekim 2019 Çarşamba günü Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde Kariyer ve Marka Sohbetleri etkinliğine katılarak konferans verecek.

ASELSAN' Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, öğrencilerin, akademisyenlerin, sanayi ve işadamlarının da katılabileceği konferansında "Milli ve yerli teknolojiler, Aselsan'ın yolculuğu" bilgilendirmede bulunacak.

-Rektör Karabulut; "Amacımız, Malatya OSB'lerinde de ürün alınması "

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Malatya'da faaliyet gösteren ve üretim yapan firmalarımız, ASELSAN ile işbirliği yapmak istiyorlarsa Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak her türlü teknik desteği sağlayabiliriz. Malatya Organize Sanayi Bölgelerinde milli ve yerli savunma sistemlerinde kullanılan ürünlerin tedarik edilmesini sağlamak istiyoruz. Bu konuda çok güçlü ve alt yapısı hazır olan firmalarımız var, biz sadece onlara öncülük etmek istiyoruz.

ASELSAN'a tedarik listesi dosyası sunmak isteyen Malatyalı firmalarımıza bu konuda her türlü desteği vereceğiz.Savunma sanayine ilgi duyan tüm sanayicilerimizi, girişimcilerimizi üniversitemizdeki konferansa davet ediyorum" dedi.

-İlgi duyan herkes katılabilecek, tedarik dosyası sunabilecek

Malatya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların yönetici ve teknik personelleri ile ilgi duyan herkesin Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin Battalgazi Tarım Kampüsüne gelerek ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün 23 Ekim Çarşamba günkü konferansına katılabilecekleri, sorularını yöneltebilecekleri ve önceden hazırladıkları tedarik listesi dosyalarını sunabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: Bültenler