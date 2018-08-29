Malatya Saman Yüklü Kamyon Yangınını İtfaiye Söndürdü

Saman yüklü kamyon yangınını itfaiye söndürdü

MALATYA'da, kasasında saman taşıyan kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde İPAŞ Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kent merkezinden Kayseri'ye giden C.A. yönetimindeki 44 LV 299 plakalı saman yüklü kamyonun kasasından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücünün ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın küçük çaplı hasada neden oldu.