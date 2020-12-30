Malatya Sağlık Müdürü Bentli: "Vaka sayısındaki düşmeye bağlı olarak vatandaşlarımız rehavete kapılmasın"

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, "Son günlerde yaşadığımız vaka sayısındaki düşmeye bağlı olarak, vatandaşlarımızın rehavete kapılması ve tedbirleri gevşetmesi sonucunda yeniden yüksek sayıları görmek istemiyoruz." açıklamasında bulundu.

Bentli, yaptığı yazılı açıklamada, geride kalmakta olan 2020 yılının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanan ve Malatya'da da etkisini göstermeye devam eden koronavirüs pandemi süreci ile geçtiğini belirtti.

Ülkenin tamamında olduğu gibi Malatya'da da bu sürecin ana kahramanlarının sağlık çalışanları olduğunu kaydeden Bentli, virüsün esas olarak damlacık yoluyla bulaştığını, koronavirüs hastalığından korunmanın temel yolunun ise maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaktan geçtiğini vurguladı.

Sağlık hizmetlerinin de Kovid-19'dan en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini ifade eden Bentli, Malatya'da yaklaşık 9 bin kişilik sağlık ordusu olarak tüm güçleriyle pandemi ile mücadele verdiklerine işaret etti.

Acil olmayan ameliyatları ertelediklerini, hastanede hasta ziyaretlerini kısıtladıklarını, poliklinik hizmetlerinin tamamen randevulu sisteme geçtiğini dile getiren Bentli, "Her hastanede en az bir tane Kovid polikliniği oluşturduk. Yataklı servisler ve yoğun bakımlarımızı koronavirüs hastaları için izole ettik. Filyasyon ekiplerimiz gecelere kadar hastalara ilaç taşıdılar, temaslıları tespit edip evlerinden numune aldılar. Bu yoğun çalışmanın sonucu olarak çok şükür ki ilimizde 'çaresiz kaldık artık' dediğimiz bir anı yaşamadık. Hastanelerimizdeki yataklarımızda dolu günleri yaşadık, yoğun bakım yataklarında çok sıkıştığımız anları gördük ancak hepsini tolere edebildik. İnşallah aşı gelince ve vatandaşımız tedbirli olmaya devam ettikçe, süreci kontrollü bir şekilde götürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İl genelinde 320 binin üzerinde koronavirüs testi yaptıklarını vurgulayan Bentli, şunları kaydetti:

"Bu sayı il nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı kadar numune almışız demek oluyor. Sayın Bakanımızın açıkladığı verilere göre ülke genelinde yapılan test sayısı, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'una denk geliyor. İlimizde yaptığımız test sayısı ülke ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Elimizdeki verilere göre ilimizde salgın kontrollü bir şekilde ilerledi. Son günlerde yaşadığımız vaka sayısındaki düşmeye bağlı olarak vatandaşlarımızın rehavete kapılması ve tedbirleri gevşetmesi sonucunda yeniden yüksek sayıları görmek istemiyoruz. Halkımızın büyük kısmına aşı uygulanana kadar tedbirlerde gevşemeye müsaade etmemeliyiz."

Yoğun bakımda yatan, entübe olan ve vefat eden koronavirüs hastalarının çok büyük bir kısmının 65 yaş ve üzerinde olduğunu belirten Recep Bentli, "İlimizde vefat eden koronavirüs hastalarımızın yaş ortalaması 74 olarak gerçekleşti. Şu an için yoğun bakımlarımızda yüzde 45-50 bandında yatak doluluk oranlarımız mevcut. Yataklı servislerde bu oran daha düşük. Vaka sayılarımızın son günlerdeki sayılarla ve yatak doluluk oranlarımızın bugünkü haliyle devam etmesi halinde herhangi bir sorun yaşamadan bu süreci atlatacağımıza inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın talimatı doğrultusunda Malatya'da herhangi bir aksaklık yaşanmadan aşı programını yürütmek için planlamalarını yaptıklarını ifade eden İl Sağlık Müdürü Bentli, şöyle devam etti:

"Aşının uygulanmaya başlaması ve halkımızın tedbirleri gevşetmeden uygulaması ile bu sürecin sonlanacağına inanıyorum. Yaşı daha genç olan vatandaşlarımızı özellikle uyarmak istiyorum. Kendi sağlıkları bizim için çok önemli. Ancak tüm veriler bize yaşlılarımızı, büyüklerimizi korumamız gerektiğini söylüyor. Onlardan tamamen ayrı kalmamak için, bugünlerde onları ziyaret etmeyelim. Mutlaka gitmemiz gerekiyorsa maskemizi çıkarmadan, uzak mesafede ve en kısa sürede ihtiyaçlarını giderip ayrılalım. Yılbaşı için verilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince kendi evimizde kalalım. Bu yılbaşını çekirdek ailemizle birlikte geçirelim. Her birimiz bugünlerde fedakarlık yapalım ve hep birlikte salgını bitirelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine