Malatya Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem MALATYA'nın Pötürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MALATYA'nın Pötürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 12.37'de, merkez üssü Malatya'nın Pötürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 5.7 olarak kaydetti.

Kaynak: DHA