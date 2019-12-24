Malatya polisinden şok uygulama: 4 gözaltı
Malatya'da polis ekipleri yaptıkları şok uygulamada 4 kişi gözaltına alındı.
Malatya'da polis ekipleri yaptıkları şok uygulamada 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bazı adreslere şok uygulamalar yapıldı. Baskınlarda 3 adet ruhsatsız tüfek, 4,49 gram kannabinoid ve 65 adet lyrica isimli uyuşturucu ve uyarıcı içerikli hap ele geçirildi.
Denetimlerde 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA