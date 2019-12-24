Malatya polisinden şok uygulama: 4 gözaltı
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Malatya polisinden şok uygulama: 4 gözaltı

Malatya'da polis ekipleri yaptıkları şok uygulamada 4 kişi gözaltına alındı.

24.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:27
Malatya polisinden şok uygulama: 4 gözaltı

'da ekipleri yaptıkları şok uygulamada 4 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bazı adreslere şok uygulamalar yapıldı. Baskınlarda 3 adet ruhsatsız tüfek, 4,49 gram kannabinoid ve 65 adet lyrica isimli uyuşturucu ve uyarıcı içerikli hap ele geçirildi.


Denetimlerde 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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