Malatya polisinden kan bağışı
03.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:16
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü personellerince Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunuldu.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü personellerince Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunuldu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizesinde İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunuldu.
Bahçede kurulan stantta 103 emniyet personeli kan bağışı yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş