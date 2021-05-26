Malatya parklarını yazlık çiçekler süslüyor
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Malatya parklarını yazlık çiçekler süslüyor

Malatya parklarını yazlık çiçekler süslüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yazlık çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yaz aylarının koşullarına uygun mevsimlik çiçek ve süs bitkilerini, kendi bünyelerindeki parklara ve yeşil alanlara dikmeye başladı.

Malatya ve çevresinde bulunan park ve bahçelerin çiçeklendirilmesi konusunda çalışmalarının devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ahmet Turan Özbey, "Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı olarak her sezonda mevsimlik çiçek ekimlerimizi yapıyoruz. Bu sezon da yazlık çiçek ekimlerimize başladık. Yazlık çiçeklerimizde toplamda 7 çiçek çeşidimiz var. 7 çeşit çiçeklerimizde 15 çeşit renk var. Ekimine başladığımız çiçeklerimizi ayrı ayrı harmanlayıp desenliyoruz. Malatya'da her kavşak ve güzergâha farklı desen uygulaması yapıyoruz.

Yaptığımız çalışmalar Haziran ayının 15'ine kadar sürecek. Çiçeklerimiz Kasım ayının sonuna kadar alanlarımızda kalıcı oluyor ve birimimiz tarafından muhafaza edilip bakımları yapılıyor. Kasım ayından sonra ise mevsimsel olarak kış ayının çiçeklerinin ekimine başlıyoruz. Kış mevsimi çiçeklerimiz de Kasım ve Mayıs ayı arasında kalıcılığını sürdürüyor. Kavşak ve güzergâhlar olmak üzere 63 lokasyona çiçek ekimlerini yapıyoruz. 650 bin çiçek ekimini renklerine ve desenlerine göre uygulama işlemlerini yapıyoruz. Ekimlerini yaptığımız çiçeklerin otla mücadelesi, sulaması ve diğer bakımları aksatılmadan yapılıyor. Amacımız Malatya'yı daha iyi bir görünüme kavuşturmak" dedi.

Kaynak: Bültenler

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