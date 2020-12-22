Malatya Park AVM Kütüphanesi okurlarıyla buluşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya Park AVM Kütüphanesi okurlarıyla buluşuyor

22.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:29
Malatya Park AVM Kütüphanesi okurlarıyla buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin 5'inci alışveriş merkezi kütüphanesini Malatya'da okurlarıyla buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin 5'inci alışveriş merkezi kütüphanesini Malatya'da okurlarıyla buluşturacak.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın açılışını yapacağı Malatya Park AVM Kütüphanesi Malatya'da hizmete sunulacak.

Ankara'da Nata Vega Outlet AVM, Subayevleri Vega AVM, Eskişehir'de Vega Outlet AVM ile Ümraniye Akyaka Park AVM kütüphanelerinin ardından alışveriş merkezlerinde okurların hizmetine sunulan 5'inci kütüphane olacak olan Malatya Park AVM Kütüphanesi'nin açılışı yarın 12.30'da yapılacak.

Kütüphanelerin çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların olduğu her noktaya ulaştırılarak kültür hayatına katkı sağlanması hedefleniyor.

Edebiyat ve sanat içerikli etkinliklere, söyleşilere, imza günlerine, müzik performanslarına ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak olan Malatya'daki Malatya Park AVM Kütüphanesi, 209 metrekare alanda, 5 bin eser ile hizmet verecek.

Okuma alışkanlığını desteklemek amacıyla alışveriş merkezi kütüphanesinden ödünç alınan kitaplar, başka bir AVM kütüphanesine iade edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin İsmail Demir Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Şevket Çoruh Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Arda Turan Adem Büyük Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya Park AVM Kütüphanesi okurlarıyla buluşuyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 13:32:38. #1.14#
title