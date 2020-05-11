Malatya Park AVM kapılarını açtı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçici süre ile kapatılan Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi alınan önlemlerin ardından kapılarını yeniden açtı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçici süre ile kapatılan Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi alınan önlemlerin ardından kapılarını yeniden açtı.

Virüsün Türkiye'de görülmesi ile birlikte alınan önlemler kapsamında kapatılan AVM'ler bugün itibariyle normalleşme sürecinde kademeli olarak açıldı. Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'de bugün alınan tedbirlerin ardından yeniden hizmete girdi. Dezenfekte çalışmaları yapılan ve sosyal mesafe kuralları için birçok önlem alınan AVM'ye giren her müşterinin de güvenlik görevlilerince ateşi ölçülüyor.

İçeride uyarıcı levhalar ve broşürlerle de müşterilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları istenirken, maskesiz de içeri müşteriler alınmıyor. Genelge kapsamında belirlenen işyerleri kapalı tutulurken, bazı mağazalarında önümüzdeki günlerde açılacağı belirtiliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA