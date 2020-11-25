Malatya Park AVM'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' etkinliği
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Malatya Park AVM'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' etkinliği

25.11.2020 20:30 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:34
Malatya Park AVM'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' etkinliği

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Malatya Park AVM'de etkinlik düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Malatya Park AVM'de etkinlik düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Malatya Valiliği başkanlığında tüm ilçelerde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde de Emniyet-Jandarma-ŞÖNİM işbirliğinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele'" tanıtım standı açıldı. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bayan personeller tarafından da il merkezinde bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. - MALATYA

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Malatya Park AVM'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' etkinliği
Malatya Park AVM'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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