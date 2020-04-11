Malatya Pandemi Kurulu il merkezinde incelemelerde bulundu
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Malatya Pandemi Kurulu il merkezinde incelemelerde bulundu

Malatya Pandemi Kurulu il merkezinde incelemelerde bulunarak, sokağa çıkma yasağını denetlediler.

11.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:14
Malatya Pandemi Kurulu il merkezinde incelemelerde bulundu

Malatya Pandemi Kurulu il merkezinde incelemelerde bulunarak, sokağa çıkma yasağını denetlediler.

Malatya Valiliği 2 nolu toplantı salonunda İl Pandemi Kurulu üyeleri, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplantı düzenledi. Toplantının ardından Pandemi Kurulu üyeleri, Malatya merkez Akpınar, Sebze ve Kasap Pazarı ve Şire Pazarı civarında incelemelerde bulundu. Vali Baruş, 11 Nisan ile başlayan 2 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında yaptığı açıklamada, "Dün gece 24.00'den itibaren Pazar günü saat 24.00'e kadar 48 süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İlimizdeki tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik ekmek dağıtımı belediye ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından devam ediyor. Şuanda herhangi bir sorun yok. Sokağa çıkma yasağına uyuluyor. Yasal uygulamada herhangi bir problem yok. İçişleri Bakanımız ve valiliğimiz tarafından istisnai durumlar da açıklandı. Bu yasağa vatandaşlarımız iyi bir şekilde uyarsa salgının yayılımı açısından da Malatya olarak bize fayda sağlayacaktır. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrım, merak etmesinler, devletimiz her zaman vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını giderecek önlemler alıyor. O konuda hiçbir endişeleri olmasın" ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağı olacağının duyurulmasından sonra bazı tatsız olaylar görüldüğüne dikkat çeken Baruş, " İlimizde de bu tür telaşları yapmaya hiç gerek yok. Devletimiz bir tedbir alırken vatandaşlarımızın günlük hayatını devam ettireceği temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği her türlü önlemi de düşünüyor. Vatandaşlarımızın bu süreci sükunetle sürdürmesi lazım. Herhangi bir ihtiyaçları olduğu zaman da daha önce duyurduğumuz Vefa Sosyal Destek Grubu numaralarını aramaları gerekiyor. Acil ihtiyaçları olanların 112, 155 ve 156 numaralarını aramaları gerekiyor. Vefa Sosyal Destek Gruplarımız şu an da zaten hizmetlerine devam ediyor. Dolayısıyla endişe edecek bir durum yok. Ben tüm vatandaşlarımıza buradan bu süreci sağlıklı atlatmak için katkılarını beklediğimi söylemek istiyorum" dedi.

İncelemeye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Özer, İnönü Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay ve Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürü İsmet Biratlı eşlik etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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