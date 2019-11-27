Malatya pancar yüklü kamyonet yandı
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Malatya pancar yüklü kamyonet yandı

Pancar yüklü kamyonet yandıMalatya'da, hareket halindeyken alev alan pancar yüklü kamyonet, kullanılamaz hale geldi.

27.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:47

Pancar yüklü kamyonet yandı

'da, hareket halindeyken alev alan pancar yüklü kamyonet, kullanılamaz hale geldi.

Karakavak Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde öğle saatlerinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen pancar yüklü kamyonet, motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı sağa çekip, itfaiyeye verdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını söndürdü.

Kamyonetin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Malatya pancar yüklü kamyonet yandı
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