Malatya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü için altyapı hazırlıkları başlatıldı
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Malatya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü için altyapı hazırlıkları başlatıldı

Malatya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü için altyapı hazırlıkları başlatıldı
06.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:17

Malatya merkez ilçe Battalgazi Bulgurlu Mahallesinde yapılacak olan Özel Harekat Bölge Müdürlüğü için altyapı hazırlıkları başlatıldı.

Malatya merkez ilçe Battalgazi Bulgurlu Mahallesinde yapılacak olan Özel Harekat Bölge Müdürlüğü için altyapı hazırlıkları başlatıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Özel Harekat Bölge Müdürlüğü için tahsis edilen 2.2 hektarlık arazide altyapı, yol ve poligon düzenleme çalışmaları yaptı. Çalışmalar kapsamında Atış Poligonu ve çevresinde düzenlemeler yapıldı. Kot farkı 30 metre aşağı çekilerek yol çalışmaları yapıldı. Düzenleme ve yol yapımı sırasında ortaya çıkan 5 milyon metreküp dolgu ve stabilize malzemesi ise kent merkezinde çalışmaları devam eden yollarda kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte alanda incelemelerde bulundu.

"50-60 milyona mal olacak işti"

Malatya'da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü kurulma çalışmalarının başladığını belirten İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, "Bölge Müdürlüğü için ayrılan arazi 2.2 hektarlık bir arazi. Ayrılan bu yer için Büyükşehir Belediyemiz 1 yıldır çalışıyordu. Tepelikleri düşürerek 5 milyon metre küp malzeme çıkardı. Eğer Büyükşehir Belediyemiz destek vermeseydi, bu işi yapmak için 50-60 milyon gibi bir para giderdi. Katkısı olan Büyükşehir Belediyemiz ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hem Malatya hem ülkemiz kazanacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise bine yakın özel hareket polisinin yeni eğitim yuvasının hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyemiz alanda bulunan tepeleri eriterek 5 milyon metreküp malzeme çıkardı. Bu malzemeyi de yine değerlendirerek yollarda asfalt öncesi zemin güçlendirmede kullandık. Poligonların çevresi de yine standartlara uygun hale getirildi. Bu işin mali tablosu Müdürümüzün ifade ettiği gibi 60 milyon liraya yakın, ama bir taşta iki iş çıktı. Bölge Müdürlüğümüzün tamamı yapıldığında hem Malatya'mız hem ülkemiz kazanacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İç İşleri Bakanlığının Özel Harekatı yeniden yapılandırdığına dikkat çeken AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Malatya bu yapılanmada pilot olan önemli bir bölgeydi. Büyükşehir Belediyemiz bu yapılanmayla birlikte, ayrılan arazide çok güzel işler yapmış. Ayrılan araziyi bölge müdürlüğünün yapısına uygun hale getirmiştir. Bu da bölge müdürlüğünün kurulmasına daha çabuk vesile olmuştur. Çıkarılan 5 milyon metreküp malzeme de yolların yapımında kullanıldı. 3 bin özel harekatçının faydalanacağı merkez, terörle mücadele elimizi güçlendirecek. Eğitim ve yaşam merkezi olacak bu merkez ülkemizin en büyük kazanımlarından biri olacak" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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