Malatya Otomobilde Ele Geçen 28 Kilo Patlayıcıya 13 Gözaltı Daha

Otomobilde ele geçen 28 kilo patlayıcıya 13 gözaltı daha (EK)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emmiyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi, 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında emniyette bulunan 9 şüphelinin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.