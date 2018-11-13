Malatya Otomobilde Ele Geçen 28 Kilo Patlayıcıya 13 Gözaltı Daha
Otomobilde ele geçen 28 kilo patlayıcıya 13 gözaltı daha (EK)3 KİŞİ TUTUKLANDIEmmiyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi, 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Otomobilde ele geçen 28 kilo patlayıcıya 13 gözaltı daha (EK)
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emmiyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi, 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında emniyette bulunan 9 şüphelinin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.