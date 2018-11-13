Malatya Otomobilde Ele Geçen 28 Kilo Patlayıcıya 13 Gözaltı Daha

Malatya Otomobilde Ele Geçen 28 Kilo Patlayıcıya 13 Gözaltı Daha

Otomobilde ele geçen 28 kilo patlayıcıya 13 gözaltı daha (EK)3 KİŞİ TUTUKLANDIEmmiyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi, 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobilde ele geçen 28 kilo patlayıcıya 13 gözaltı daha (EK)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emmiyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi, 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında emniyette bulunan 9 şüphelinin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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