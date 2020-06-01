Malatya Onkoloji Hastanesinin yapımı tamamlandı Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde, üniversite kampüsünde inşaatı süren Onkoloji Hastanesi'nin yapımı tamamlandı.

Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde, üniversite kampüsünde inşaatı süren Onkoloji Hastanesi'nin yapımı tamamlandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Onkoloji hastanemizin inşaatı tamamlandığını belirterek, yakın zamanda hizmete başlaşacağını duyurdu. Rektör Kızılay, "Hastanenin tefrişine başladık. Hemşire ve diğer sağlık personeli ile yardımcı personel alımı için ilana çıktık. Hastanemiz yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak" dedi.

100 temizlik personeli alınacak

İnönü Üniversitesi hastanesine İŞKUR aracılığı ile 100 temizlik personeli alımı yapılacağı öğrenildi. Temizlik personeli adayları İŞKUR tarafından İnönü Üniversitesi'nde yapılacak kura ile belirlenecek. İş başvuruları İŞKUR'un resmi internet sayfası üzerinden online olarak yapılacak olup, en az lise mezunu adaylar 1 Haziran 2020 tarihine kadar iş başvuru kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. 100 temizlik personeli alımı için ayrıntılı bilgi İŞKUR web sitesinden alınabilecek.

342 sözleşmeli sağlık personeli için başvuru 12 Haziran'da sona eriyor

Daha önce yapılan ilanla duyurulan 342 sözleşmeli sağlık personeli alımı için başvuruların 12 Haziran'da sona ereceği belirtildi. Başvuru kapsamında 300 hemşire, 2 psikolog, 1 diyetisyen, 2 fizyoterapist, 37 sağlık teknikeri alımı yapılacak. Ayrıca 169 hasta ve yaşlı bakımı elemanı ile 4 güvenlik görevlisi alımı da gerçekleştirilecek

Sağlık personeli için İnönü üniversitesinin resmi sitesinde, bakım elemanı ve güvenlik görevlisi için ise İŞKUR'un resmi internet sitelerinden detaylı bilgi alınabilecek - MALATYA

Kaynak: İHA