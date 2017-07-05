Malatya Okuryazarlık Oranına Göre 62. Sırada

Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün eğitim istatistikleri üzerinde yaptığı analizlere göre Malatya okuryazar nüfus oranına göre 81 il içerisinde 62. sırada yer aldı.



Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğü eğitim istatistikleri üzerinde yaptığı analizleri kamuoyu ile paylaştı.



Buna göre, 2016 yılında Türkiye'de 6 yaş ve üzeri nüfusta okuryazar oranı yüzde 96,50 oldu. Malatya'da ise, 2015 yılında yüzde 93,37 olan okuryazar oranı 2016 yılında yüzde 93,82'ye yükseldi.



2016 yılı verilerine göre Malatya'da 6 yaş ve üzeri nüfusta 43 bin 338 kişi okuma yazma bilirken Malatya okuryazar nüfus oranına göre 81 il içerisinde 62. sırada yer aldı.



TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de erkek nüfusta okuryazarlık oranı yüzde 98,88 iken Malatya'da bu rakam yüzde 98,03 oldu. Türkiye'de kadın nüfusta okuryazar oranı ise yüzde 94,10 iken, Malatya'da yüzde 89,64 olarak kayda geçti. Ayrıca, erkek nüfustaki okuryazarlık oranına göre Malatya 81 il içerisinde 60. sırada kendisine yer bulurken, kadın nüfustaki okuryazarlık oranına göre de 62. sırada yer aldı. - MALATYA