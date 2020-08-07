Malatya'nın tescilli "dalbastı" kirazından 4,5 milyon liralık ihracat
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Malatya'nın tescilli "dalbastı" kirazından 4,5 milyon liralık ihracat

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden bu yıl 630 ton kiraz ihraç edilerek karşılığında 4,5 milyon liralık gelir elde edildi.

07.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:11

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden bu yıl 630 ton kiraz ihraç edilerek karşılığında 4,5 milyon liralık gelir elde edildi.

Malatya'da kayısıdan sonra kentin önemli geçim kaynaklarından olan ve kendine has tadıyla bilinen coğrafi işaret tescilli "dalbastı kirazı" bu yıl üreticisini sevindirdi.

Yurt içi pazarının yanı sıra yurt dışında da talep gören tescilli dalbastı kirazı Almanya, Norveç ve Rusya gibi ülkelere ihraç edildi.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, 2017'de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan "dalbastı kirazı"nın kalite ve kalibresinin yüksek olmasından dolayı yurt dışında ilgi gördüğünü söyledi.

İlçede mayıs ayının sonlarında kiraz hasadının başladığını anlatan Solmaz, hasadın temmuz ayının sonlarına doğru bittiğini ifade etti.

Solmaz, "dalbastı kirazı"nın kilogramını üreticilerin hasat sezonunun başlangıcında 15 liradan sattığını aktararak, hasat döneminin sonlarına doğru kilogram fiyatının 6 liraya kadar düştüğünü hatırlattı.

Bu yıl hasat dönemi öncesinde yağışların zamanında olması ve hava sıcaklıklarının normal gitmesinden dolayı ürünün tüketicinin istediği kalitede olduğunu bildiren Solmaz, "Kalite, kalibre ve aromasıyla kiraz istenen kaliteye ulaştı. İhracatçılar 'dalbastı kirazı'na ilgi gösterdi. Bu yıl 630 ton civarında ihracatımız oldu. Kirazımız yıldan yıla yurt dışında hak ettiği değeri kazanıyor. İhraç edilen kirazdan ilçemize yaklaşık 4 milyon 500 bin liralık girdi sağlandı. Bu da çiftçimize, ilçemize bir ek gelir." diye konuştu.

"Entegre tesis kurulmasını istiyoruz"

Doğan Solmaz, ilçenin kiraz ihracatı açısından potansiyelinin yüksek olduğunu ancak ihracat için yeterli entegre tesisin bulunmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Devletimizden ilçemize entegre tesis kurulması ve kiraz toplama alanlarının oluşturulması noktasında destek bekliyoruz. Daha fazla ihracatçının ilçemize gelmesi ve kirazımızın yurt dışına hak ettiği değerde satılabilmesi için bunlar gerekli. İlçemizde belirlenen bir kiraz toplama alanı yok. Malatya genelinde 3 bin 500 ton civarında kiraz rekoltesi olduğu tahmin ediliyor. 'Dalbastı kirazı'nın kilogram fiyatı, kentteki diğer kirazlardan biraz yüksek. Kentte yetişen kirazların kilogramını üreticilerin ortalama 4,5- 5 liradan satıldığını düşünürsek çiftçiler epey gelir elde etmiş oluyor. Kentte üretilen kiraz, iç piyasada, İstanbul ve Ankara gibi birçok kente gönderildi. Baktığımızda Malatya'mıza kirazdan yaklaşık 18 milyon lira girdi sağlanmış oluyor. Kent için bu iyi bir gelir."

Malatya'nın tescilli 'dalbastı' kirazından 4,5 milyon liralık ihracat

Kaynak: AA

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