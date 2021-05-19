Malatya'nın tescilli "dalbastı" kirazında verim olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü
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Malatya'nın tescilli "dalbastı" kirazında verim olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü

Malatya'nın tescilli 'dalbastı' kirazında verim olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde üretilen ve iç pazarın yanı sıra Almanya, Norveç ve Rusya'ya satılan coğrafi işaret tescilli "dalbastı kirazı", bu yıl mevsimsel sıcaklık farklarından olumsuz etkilendi ve verim büyük ölçüde düştü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde üretilen ve iç pazarın yanı sıra Almanya, Norveç ve Rusya'ya satılan coğrafi işaret tescilli "dalbastı kirazı", bu yıl mevsimsel sıcaklık farklarından olumsuz etkilendi ve verim büyük ölçüde düştü.

Kent çiftçisinin kayısıdan sonra önemli gelir kaynaklarından biri olan ve kendine has tadıyla bilinen dalbastı kirazındaki verim kaybı nedeniyle çiftçiler destek bekliyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, olumsuz hava koşullarının ilçedeki kiraz üretimini büyük oranda düşürdüğünü söyledi.

Solmaz, "Hava sıcaklıkları gün be gün farklılık gösterdi. Çiçeklenme döneminde hava soğuk olduğu için arılar uçmadığı için tozlaşma olmadı. Ayrıca esen sıcak rüzgardan dolayı çiçekler erken kurudu ve sap kurusuna neden oldu. Kirazımız yok denecek kadar az. 50-60 kilogram kiraz aldığımız bir ağaçtan en fazla 1-2 kilogram kiraz olur. Bu durum işçilik maliyetini yükseltir. Çiftçi ekonomik olarak zararda." diye konuştu.

Üreticilerin desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Solmaz, şunları kaydetti:

"Hiç olmazsa ilaç desteği verilerek üreticimizin rahatlatılması gerekiyor. Çünkü gelecek yıl ürünümüzün kaliteli olmasını istiyorsak, çiftçinin bu yılki bakımı tam ve eksiksiz yapması gerekiyor. Şu an kiraz sineğine karşı etkin mücadele yapılması lazım, eğer bu mücadele yapılmazsa larva bırakır ve popülasyonu gelecek yıl daha fazla artar."

Malatya'nın tescilli 'dalbastı' kirazında verim olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü
Malatya'nın tescilli 'dalbastı' kirazında verim olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü
Malatya'nın tescilli 'dalbastı' kirazında verim olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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Malatya'nın tescilli "dalbastı" kirazında verim olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü - Haberler Ekonomi
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