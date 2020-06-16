HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Malatya'nın tescilli "dalbastı kirazı"nda ilk hasat yurt dışına gönderiliyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin coğrafi işaret tescilli "dalbastı kirazı"nda hasat edilen ilk ürünler yurt dışına gönderiliyor.

Malatya'nın tescilli
16.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:26

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin coğrafi işaret tescilli "dalbastı kirazı"nda hasat edilen ilk ürünler yurt dışına gönderiliyor.

Kentte kayısıdan sonra önemli geçim kaynaklarından biri olan ve kendine özgü tadıyla bilinen "dalbastı kirazı", tüketiciler tarafından beğeniyle tüketiliyor.

Yurt içi pazarının yanı sıra yurt dışından da talep gören kirazda, hasadın başlamasıyla il dışında gelen ihracatçılar kentteki üreticilerden alım yapmaya başladı.

Üreticiler de aileleriyle birlikte hasat yaptıkları kirazı ihracatçı firmalara satarak emeklerinin karşılığını almanın sevincini yaşadı.

Bazı çiftçiler ise bahçelerinin büyük olması dolayısıyla kirazı vaktinde hasat edebilmek için işçi tuttu.

Toplanan kirazlar, kalite kontrolünden geçirilmesinin ardından tırlarla çeşitli ülkelere gönderiliyor.

"Bu yıl rekolte iyi"

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, 2017'de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan "dalbastı kirazı"nda yeni hasat dönemine kaliteli ve kalibresi yüksek ürünle girdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Solmaz, hasadın başlamasıyla ihracatçıların kente geldiğini ifade ederek, "İhracatçılarımız Almanya, Norveç ve Rusya'ya kiraz gönderiyor." dedi.

Malatya'da da ihracat için ürün alan firmaların olduğunu aktaran Solmaz, çiftçilerin kiraz hasadını özenli yapması gerektiğinin altını çizdi.

Solmaz, kaliteli ürün sağlandığı müddetçe ihracatın devamlılık sağlayacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz çiftçiler üretmekle mükellefiz, ürettiğimiz malın pazarda en iyi şekilde yerini bulması için gayret göstermekteyiz. Oda olarak da ihracatçılarla irtibat kurup, kirazımızı sunmaya çalışıyoruz. Yeşilyurt'un kiraz rekoltesini yaklaşık 1000 ton beklemekteyiz, kent genelinde rekolte 3-4 bin ton civarında olur. Bu yıl rekolte iyi. Rekoltenin yüksek olmasının yanı sıra kirazımız geçmiş yıllara göre çok kaliteli. Yağışlar zamanında oldu, ağaçlar meyvelerini besledi ve kiraz istenen kıvama ulaştı."

Solmaz, hasadın yaklaşık 10 Temmuz'a kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Yeşilyurt ilçesi Mulla Kasım Mahallesi'nde kiraz yetiştiriciliği yapan Suat Özyavuz da kiraz fiyatlarından ve verimden memnun olduklarını dile getirdi.

Kentte ihracatçı firma adına alım yapan Bilal Çınar da üreticiden kilogramını 8-10 liradan aldıkları kirazın Almanya, Norveç, Rusya ve Irak gibi ülkelere gönderileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor Ekonomi
Altının gram fiyatı 379,4 liradan işlem görüyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek Ekonomi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak Ekonomi
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor Ekonomi
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek Ekonomi
WhatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi Ekonomi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
16 yıl önce 4 koyunla başladığı besicilikte şimdi 800 koyunu var
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,85'ten işlem görüyor
Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor
Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Fahrettin Koca Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Sibel Can Şeyma Subaşı Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Kaza Bingöl Deprem
Şu an buradasınız: Malatya'nın tescilli "dalbastı kirazı"nda ilk hasat yurt dışına gönderiliyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 11:26:11. #1.14#
title