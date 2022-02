MALATYA'NIN TEK KADIN KASABI

MALATYA'da, 7 yıl önce kasiyer olarak işe başladığı kasapta, bıçağı eline alan Gül Salman (44), kaburgadan pirzola da çıkarıyor, kıyma da çekiyor. Tezgahta siparişleri karşılayan 2 çocuk annesi Salman, Kasiyer olarak çalışmaya başladığım kasapta, et doğrayarak ustalığa adım attım. Şu anda her türlü et ve yemek siparişini hazırlıyorum. Kasaplık erkek mesleği olarak bilindiği için görenler şaşırıyor dedi.

2 çocuk annesi Gül Salman, 2015 yılında kasap Ali Süzen'in yanında kasiyer olarak işe başladı. Aradan geçen zaman içerisinde elini bıçak alarak et doğrayarak kasaplığa ilk adımını atan Gül Salman, meslekte kendisini ilerletti. Etleri özenle keserek isteğe göre ustalıkla hazırlayan kadın Salman, gelen müşterileri şaşırtıyor. Kaburgadan pirzola çıkarıp, kıyma çekmenin yanında istenilen et yemeklerini de hazırlayan Gül Salman, Burada kasiyer olarak çalışmaya başladım. Zaman içerisinde elimin yatkınlığını fark edince kasaplığa başladık ve devamını getirdim. İlk etapta müşteriler çok şaşırıyordu beni görünce ama yıllar içerisinde birbirimize alıştık dedi.

Kasaplığın erkek mesleği olarak bilindiğini ancak kadınların da yapabileceğini herkese gösterdiğini anlatan Salman, kadın kasapların çoğalmasını istediğini kaydetti.

Gül Salman'ın çalıştığı dükkanın sahibi 30 yıllık kasap Ali Süzen ise Gül Salman'ın işyerini tek başına idare edebilecek kabiliyete sahip olduğunu dile getirdi.

Müşteriler ise kadın kasap Gül Salman'ı ilk gördüklerinde garipsediklerini daha sonra zamanla alıştıklarını söyledi.