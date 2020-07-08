HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Malatya'nın spor altyapısı yeni yatırımlarla güçlenecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıkladığı 235 gençlik ve spor yatırımıyla Malatya'nın 60-70 yıllık süreçte ihtiyaç duyacağı tüm spor tesislerinin hayata geçirileceğini söyledi.

Malatya'nın spor altyapısı yeni yatırımlarla güçlenecek
08.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:22

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıkladığı 235 gençlik ve spor yatırımıyla Malatya'nın 60-70 yıllık süreçte ihtiyaç duyacağı tüm spor tesislerinin hayata geçirileceğini söyledi.

Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Kasapoğlu'nun katıldığı "Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreni"nde kent adına önemli gençlik ve spor yatırımlarının ilk adımının atıldığını ifade etti.

Malatya'da çok değerli gençlik ve spor yatırımlarının hayata geçirileceğini dile getiren Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle birbirinden değerli projelerin başlangıcının yapıldığını aktardı.

Gürkan, projeler hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Bakanımız kente spor salonları, bütün ilçelerimize cimnastik salonları, semt sahaları, gençlik merkezleri ve tabiat parkında bulunan 3 bin 300 dönümlük alan içerisinde Türkiye ve bölgeye hitap edebilecek bir gençlik kampını yapma anlamında sözlerini ifade ettiler. Yatırımlarla ilgili ihale süreçlerinin başlatılması noktasında mutabakat sağladık. Malatya, önümüzdeki 60-70 yıllık süreç içerisinde ihtiyaç duyacağı sportif anlamdaki bütün tesisleri bu yatırımlarla kazanacak."

"Projeler bir an önce hayata geçirilecek"

"Spor tesislerinin yapılması noktasında vermiş olduğu talimatlardan dolayı Bakanımıza teşekkür ediyorum." diyen Gürkan, "Bakanımız projelerin bir an önce hayata geçirilmesi noktasında ilgililere gerekli talimatları verdi. Sadece kendi alanıyla ilgili değil Malatya'ya yakışır şekilde bir kütüphane yapılması noktasında da bize her türlü ekonomik anlamda destek vereceklerini ifade ettiler. Gerekli çalışmaları başlattık, inşallah Malatya'ya güzel bir kütüphane de kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokoller kapsamında Malatya'da 12 ilçeye, 1 gençlik kampı, 3 tenis kortu, 1 bocce sahası, 2 yarı olimpik yüzme havuzu, 3 gençlik merkezi, 1 cirit sahası, 1 hokey salonu, 3 spor salonu, 7 basketbol ve voleybol sahası, 7 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 6 nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 200 basketbol sahası yapılacak, 12 spor tesisinin de bakım ve onarımı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı Ekonomi
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım Magazin
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti Dünya
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi 3. Sayfa
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu Ekonomi
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubandını teknik heyet getirse de takmadı
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Şampiyonluk yarışını yorumlayan modacı Ivana Sert: Favorim Trabzonspor
Şampiyonluk yarışını yorumlayan modacı Ivana Sert: Favorim Trabzonspor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Hüseyin Filiz Berat Albayrak Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Ozan Güven Cem Davran Demet Akbağ Coşkun Sabah
Spor Falcao Ali Koç Ali Palabıyık Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Çocuk Antalya Başakşehir
Şu an buradasınız: Malatya'nın spor altyapısı yeni yatırımlarla güçlenecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 12:22:23. #1.14#
title