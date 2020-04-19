Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir"in vefatı üzdü
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Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir"in vefatı üzdü

Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, araba zannettiği sopasıyla dolaştığı için halkın "Mercedes Kadir" adını taktığı Fatih Kaydı'nın ölümü kentte üzüntüyle karşılandı.

19.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:29
Malatya'nın sevilen yüzü

Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, araba zannettiği sopasıyla dolaştığı için halkın "Mercedes Kadir" adını taktığı Fatih Kaydı'nın ölümü kentte üzüntüyle karşılandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesinde yaşayan 36 yaşındaki Fatih Kaydı, solunum yetmezliği nedeniyle dün kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hayatını kaybetmesi kentte üzüntü yarattı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, kentte daha önce görev yapan mülki amirler olmak üzere Türkiye genelindeki çok sayıda kişi, sosyal medya hesabından "Mercedes Kadir'in" fotoğrafını paylaşarak baş sağlığı mesajı yayımladı.

Balmumundan heykeli var

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Mercedes Kadir"in balmumundan heykelinin bulunduğu Kent Müzesi'ni ziyarete etti.

Gürkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya'nın gülen yüzlerinden birisini daha kaybettiklerini belirterek, "Mercedes Kadir"e Allah'tan rahmet diledi.

"Mercedes Kadir"in Malatya'nın gülen yüzleri arasındaki önemli simalarından birisi olduğunu aktaran Gürkan, cenazesini yarın toprağa vereceklerini söyledi.

Gürkan, "Mercedes Kadir'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından öldüğü iddialarına ilişkin, "Nefes darlığı problemiyle hastaneye kaldırıldığı, orada kalp yetmezliği nedeniyle vefat ettiği bize gelen bilgi. Biz, her nedenle vefat etmişse etmiş olsun Malatya renkli bir simasını kaybetmiştir. Malatya'nın başı sağ olsun. Malatya ile Türkiye de Mercedes Kadir'i sevdi. Türkiye'nin de başı sağ olsun." diye konuştu.

Müzede kentin hafızasının yaşattıklarını dile getiren Gürkan, şöyle devam etti:

"İnsanların yaşadığı süre içerisinde kıymetlerinin takdir edilmesinden yanayız. Bu anlamda yaşayan insanlarımızın da Kent Müzesi'nde yerini bulması, onların bu şehre sağlamış olduğu katma değerlerin anılması noktasında çalışmaları burada görüyoruz. En güzel örneği de Mercedes Kadir'dir. İki yıl önce burada Mercedes Kadir'in balmumu heykeli yapılarak, kendi arabasıyla buraya taşınmış. Mercedes Kadir de haftada üç gün bu müzeyi ziyaret ediyordu. 'Evimi ziyarete geldim' diyerek, kendi fotoğrafına bakıp sevinerek gittiğini biliyoruz. Allah rahmet eylesin."

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ise son bir yıldır Mercedes Kadir'in her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilendiğini anlatarak, "Kadir, Malatya'nın sembolüydü. Belediye başkanlarımız sağ olsunlar aradı Malatya'da güzel bir caddeye veya sokağa, özellikle kendi evinin bulunduğu sokağa 'Mercedes Kadir' ismini vereceklerini beyan etti. Kalan eşyalarını da temin ettikten sonra Kent Müzesi'nde sergileyeceğiz. Ayrıca Kadir KOAH hastalığından dolayı hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testinin ise negatif çıktığını biliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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