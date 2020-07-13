Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir"in hayatı kitap oldu
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Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir"in hayatı kitap oldu

Malatya'da gününü "araba" zannettiği sopanın üzerinde geçiren ve 18 Nisan'da hayatını kaybeden "Mercedes Kadir" lakaplı 36 yaşındaki Fatih Kaydı'nın hayatı ve anıları kitaba aktarıldı.

Malatya'nın sevilen yüzü
13.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:52

Malatya'da gününü "araba" zannettiği sopanın üzerinde geçiren ve 18 Nisan'da hayatını kaybeden "Mercedes Kadir" lakaplı 36 yaşındaki Fatih Kaydı'nın hayatı ve anıları kitaba aktarıldı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde yaşayan, kentte herkesin "Mercedes Kadir" olarak bildiği Fatih Kaydı, araba zannederek çeşitli objelerle süslediği yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığındaki kavak ağacından sopasıyla mahalle mahalle dolaşıyordu.

Sopasıyla her gün kilometrelerce yürüyen, trafik ışıklarında durup yayalara yol veren "Mercedes Kadir", adeta Malatya'nın maskotu konumuna gelmişti.

Daha önce de birkaç kez solunum yetmezliğine bağlı rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören "Mercedes Kadir", 18 Nisan'da Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'ndeki evinde tekrar rahatsızlandı. Durumu ağırlaşan ve 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan "Mercedes Kadir", buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit "Mercedes Kadir"in vefatının ardından hayatını anlatmak ve anılarını yaşatmak için kitap yazmaya karar verdi.

Yiğit, yaklaşık iki ay boyunca "Mercedes Kadir"le anısı olanlardan ve küçüklüğünden bu yana tanıyanlardan bilgi topladı. İki ayın sonunda Malatya'da Mercedes'in yetkili bayiliğini yapan şirketin de desteğiyle "Koca bir şehrin kalbine giren adam: Mersedes Kadir" adlı kitabı yazdı.

"Şehrin kültürel elçisi olduğunu gördük"

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, AA muhabirine, "Mercedes Kadir"in yurt içi ve dışında çok sevildiğini söyledi.

"Mercedes Kadir"in sevecen tavırlarıyla topluma kendini sevdirdiğini aktaran Yiğit, şöyle devam etti:

"Mercedes Kadir'in 7 den 70'e insanlar tarafından sevildiğini ve şehrin kültürel elçisi olduğunu gördük. Hatta bir akademisyen arkadaşımız Azerbaycan'a gitmişti. Orada nerelisin diye sorulunca Malatyalı olduğunu söylemiş. Bunun üzerine 'sokakta tahtayla gezen bir kişi var, tanıyor musun' diye sormuşlar. Orada 'göğsüm kabardı' dedi hocamız. Şehrimiz, garipleri hep sahiplenmiştir. Mercedes Kadir'le herkesin bir anısı vardır. Nisan ayında Mercedes Kadir'i kaybettik. İnsanların üzüntüye boğulduğunu gördük. Çok sayıda kişi sosyal medyada taziye mesajları paylaştı. Kovid-19 olmasa cenazesine binlerce kişi katılacaktı. İtalya'dan Bulgaristan'dan ve diğer ülkelerden taziye mesajlarını gördük."

"Kitaba yoğun talep var"

"Mercedes Kadir"in ölmeden önceki son zamanlarında daha çok yanında bulunduğunu aktaran Yiğit, kendisiyle daha çok vakit geçirmenin anısını sakladığını ifade etti.

Ona vefa borcu olduğunu düşündüğü için kitabı yazdığını belirten Yiğit, "Hatıralarının kaybolmaması, anılarının tazelenmesi ve isminin kaybolmaması için bir kitap yazmaya karar verdim. İki ay boyunca anısı olanları araştırdım. Taziye mesajları yayınlayanları araştırdım. 'Bir şehrin kalbine giren adam' başlıklı kitap yayınladık. Kitabımız basımı yapıldı, piyasaya çıkacak. Kitaba yoğun talep var." dedi.

Kitabı cüzi bir miktarda satışa sunacaklarını söyleyen Yiğit, şunları kaydetti:

"Kitapları satıp gelir elde ettikten sonra bir kısmını da ailesine vereceğiz. Kitapta bizim kar amacımız yoktur. İleri ki günlerde kitabımız daha da çoğaltılabilir. Amacımız şehrimizin Mercedes Kadir'e bakışını insanlara anlatmak ve insanların da Mercedes Kadir'le olan anılarının canlandırılması. Kitap 150 sayfadan oluşuyor. Kitap basıma girmeden bile yoğun talep var, 'mutlaka bize ulaştırın' diyenler oldu. Talep artarsa tekrar baskı yaptıracağız."

"Mercedes Kadir'in bir değil 5 kitabı yazılır"

Tecde Mahallesi'nde yaşayan Hulusi Bayındır ise Mercedes Kadir'i çocukluğundan bu yana tanıdıklarını belirtti.

Mercedes Kadir'in vefat haberini duyduklarında üzüldüklerini aktaran Bayındır, "Herkes kendisini akraba olarak görüyordu. Hiçbir zararını görmedik. Bağrımızdan koptu, Allah razı olsun. Kitabı inceledim, çok güzel, muhtarımızın emeğine sağlık. Mercedes Kadir'in bir değil 5 kitabı yazılır." ifadesini kullandı.

Mahallede yaşayanlardan Sefa Yiğit de Mercedes Kadir'in tüm Türkiye tarafından sevildiğini belirterek "Onu gördüğümüzde mutlu olmamız bizi memnun ediyordu. Nisan ayında vefa etmesi bizi çok üzdü. Kendisi çok sevilen bir insandı. Kitabı inceleme fırsatı buldum. Muhtarımızın emeğine sağlık çok beğendim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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