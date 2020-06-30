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Malatya'nın 'Sarı altınında' hasat mevsimi

Malatya'nın 'Sarı altınında' hasat mevsimi Malatya'dan dünyaya ihraç edilen kayısıda meşakkatli yolculuk Avrupa Birliği Coğrafi İşaret belgesi ile sofraların ve tezgahların aranan ürünü olan Malatya'nın sarı altını kayısı da hasat dönemi başladı.

30.06.2020 20:24 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:30

Malatya'nın 'Sarı altınında' hasat mevsimi

Malatya'dan dünyaya ihraç edilen kayısıda meşakkatli yolculuk

MALATYA - Avrupa Birliği Coğrafi İşaret belgesi ile sofraların ve tezgahların aranan ürünü olan Malatya'nın sarı altını kayısı da hasat dönemi başladı. Yaklaşık 45 gün sürecek olan hasat sezonunda dalından toplanan yaş kayısılar Avrupa'da rafları doldurmaya başladı.

Kentte bulunan yaklaşık 8 milyon kayısı ağacı ile binlerce ailenin geçim kaynağı olan kayısı, Türkiye'nin Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline sahip üçüncü ürünü olarak bu yılda ağızları tatlandıracak. Geride kalan 2019 yılında 110 ülkeye 99 bin 666 ton kuru kayısı ihracatı ile 253 milyon 500 bin dolar gelir getiren kayısı Malatya'nın en büyük gelir kaynaklarından biri durumunda.

Bu yıl yaş kayısı da hedef 20 bin ton ihracat

Kendine özgü aroma ve kalibresi ile herkesin terci arasında yer alan Malatya Kayısısında sezonda, üreticiler zorlu bir hasat dönemi geçiriyor. İl dışından gelen mevsimlik işçiler tarafından dallarından özenle toplanan yaş kayısılar, ihtiyaca göre yurt dışına taze kayısı olarak ihraç ediliyor. Bu yıl 20 bin ton yaş kayısının yaş olarak yurt dışına ihraç edilmesi beklenilirken, ilk hasatların ise Almanya'ya yapıldığı belirtildi.

Yazıhan ilçesine bağlı Göyük Mahallesinde kayısı hasadını yerinde inceleyen Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, toplanan ürünlerin fabrikaya yollandığını oradan da ilk pazarları olan Almanya'ya soğuk zincir ile gönderileceğini dile getirdi.

Hasat süresi 45 gün sürecek

Bu yıl hem yaş hem de kuru kayısıda çok verimli bir yıl beklediklerini dile getiren Özcan, Malatya kayısısının dünyanın dört bir yanına pazarlayabilecekleri bir yıl geçirmeyi ümit ettiklerini söyledi. Şuanda kentte 800'lü rakımlı bölgelerde kayısı hasadının bitmek üzere olduğunu ifade eden Özcan, bu sürecin bin 700'lü rakımlı bölgelere kadar süreceğini ifade etti. Yaklaşık 45 günlük bir süreçte hasadı yapılan kayısının Türkiye ve dünyanın dört bir yanına tüketicilerin damak tadına sunacaklarını ifade eden Özcan, bu yıl ki yaş kayısı ihracatı hedefinin ise 20 bin ton olarak belirlendiğini söyledi.

Şuanda dünyanın birçok ülkesinde Malatya kayısısına talebin çok fazla olduğunu belirten Özcan, bu yılın üreticiler açısından bereketli bir yıl olmasını diledi.

"Üretimde bu yıl özen gösterildi"

150 dekar alanda her yıl yetiştirdiği kayısılar ile iç ve dış piyasa talebini karşılayan üretici Ferit Öztürk ise, bu yıl kayısıların üretimine büyük özen gösterildiğini söyledi. Yetiştirdikleri kayısıların bir kısmını yaş olarak Avrupa'ya diğerini ise yaş ve kuru olarak iç piyasaya sürdüklerini belirten Öztürk, "Bu sene fiyatlardan memnunuz. Daha iyi olmasını istiyoruz. Şu anki maliyetler yüksek, bu fiyatlar bizi memnun ediyor. Bundan sonra da üreticilerimiz üretimine dikkat ederek daha kaliteli daha sağlıklı ürünler yetiştirecektir" dedi.

Korona virüs tüketimi arttırdı

Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle ek tedbirler de alındığını ifade eden Öztürk, kayısı hasadına gelen mevsimlik işçilerin Covid-19 testinden geçirildiğini ve çalışma süresince de tüm kurallara uyulduğunu dile getirdi.

Bir diğer kayısı üreticisi Mehmet Güngör'de hasadı yapılan kayısıların sergende kurutulduğunu belirterek, bir dizi süreçten geçen ürünün tüketicinin sofrasına kadar ulaştığını ifade etti. Kayısının özellikle sağlık açısından birçok faydasının da bulunduğunu ifade eden Güngör, Covid-19 sürecinde bağışıklığı güçlendirici özelliği ile de bu dönemde oldukça aranan bir ürün odluğunu söyledi.

Malatya'nın 'Sarı altınında' hasat mevsimi

Kaynak: İHA

Manşet

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