Malatya'nın organik tandır lezzeti "bilik ekmeği" ilgi görüyor
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Malatya, Yerel

Malatya'nın organik tandır lezzeti "bilik ekmeği" ilgi görüyor

Malatya'nın organik tandır lezzeti "bilik ekmeği" ilgi görüyor Korona virüs sonrası doğal ürünlere rağbet artarken Malatya'nın doğal ve yöresel lezzeti olan Bilik ekmeği de ilgi görüyor.

19.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:11
Malatya'nın organik tandır lezzeti 'bilik ekmeği' ilgi görüyor

Malatya'nın organik tandır lezzeti "bilik ekmeği" ilgi görüyor

MALATYA - Korona virüs sonrası doğal ürünlere rağbet artarken Malatya'nın doğal ve yöresel lezzeti olan Bilik ekmeği de ilgi görüyor.

Odun ateşinde ve toprak tandırda yapılan organik buğday unu, süt ve yağ karıştırılarak yapılan Bilik ekmeği, korona virüs salgını nedeniyle insanların ilgi gösterdiği doğal ürünler arasında yer alıyor. Doğallığının yanı sıra mis gibi kokusu ve lezzeti ile bölge insanın genelde kahvaltıda ve Ramazan ayındaki sahurda tercih ettiği Bilik ekmeği son günlerde her öğünde en fazla tüketilen ekmek türü oluyor.

Kadınların kendi evlerinde hazırladığı ekmekler, isteyenlere tanesi 1 TL'den satışa sunuluyor. Bilik ekmeği üreten 47 yaşında olan Fatma Sayi ise yaptığı ekmeklerle hem evine destek oluyor hem de çevresindekilere lezzetli ve organik ekmek tüketme imkanı sunuyor.

"Bilik Ekmek doğal ve organik şekilde yapıyorum"

Fatma Sayi, "Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesinde yaşıyorum. Halk arasında rağbet gören Bilik ekmeği yapıyorum. Bilik ekmeği hamurunu, süt ve yağla yoğuruyoruz. Annelerimiz ve babaannelerimiz külünce isimi verirlerdi. Sütle yoğrulduğu için ve çörekle yapıldığından dolayı ismi böyle verildi. Bende evimde Bilik yaparak çocuklarıma ve aile destek olmaya çalışıyorum. Bilik ekmek doğal ve organik herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Bilik ekmeğinin yapımının çok zahmetli olduğunu belirten Fatma Sayi, "Toprak tandır, odun ateşi her şey doğal. Organik buğday. Yapılması zor ve zahmetli. Önceden hamuru mayalıyorsun sonra yumak açıyorsun. Daha sonra hamuru açıyorsun. Tek olduğumdan dolayı biraz zor. Daha sonra odun ateşinde pişiriyorsun" şeklinde konuştu.

İsteklere göre sipariş hazırlanıyor

Müşterilerin damak tadına göre siparişleri hazırladıklarını da anlatan Sayi, "Tamamen organik olan ekmekte sütü, ay çiçek ve zeytinyağı da kullanıyoruz. Ayrıca talebe göre yumurta ve çörek kullanıyorum. Müşterilerimiz tere yağı da getiriyor. taleplere göre sipariş hazırlıyoruz" diye konuştu.

Günde tek başına sadece 150 civarında Bilik yapabildiğini belirtirken Fatma Sayi'den ekmek alan vatandaşlar ise verilen hizmet nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

"Eski günlere gittim"

Bilik almaya gelen vatandaşlardan Bekir Çanak ise, çocukluğunda yediği Bilik ekmeğini görünce geçmişe nostaljik bir yolculuk yaptığını belirterek, "Bilik ekmeği zaten doğal olarak yapılıyor. Malatya'mızın bir kültürü. Daha ziyade yaşlılarımız yapardı. Çocukluğumuzda büyüklerimiz yapar afiyetle yerdik. Şimdi bu ekmeği aldığımda, yediğimde geçmişe nostaljik bir yolculuk yapıyorum" diye konuştu.

Malatya'nın organik tandır lezzeti 'bilik ekmeği' ilgi görüyor

Kaynak: İHA

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Malatya'nın organik tandır lezzeti "bilik ekmeği" ilgi görüyor

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