Malatya'nın organik lezzeti 'Bilik Ekmeği' korona mağduru
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Malatya'nın organik lezzeti 'Bilik Ekmeği' korona mağduru

10.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:17
Malatya'nın organik lezzeti 'Bilik Ekmeği' korona mağduru

Malatya'nın organik tandır lezzeti 'Bilik Ekmeği'nin satışları korona virüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen yeni kısıtlamalar nedeniyle azaldı.

Malatya'nın organik tandır lezzeti 'Bilik Ekmeği'nin satışları korona virüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen yeni kısıtlamalar nedeniyle azaldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi sonrası doğal ürünlere rağbet artarken, Malatya'nın doğal ve yöresel lezzeti olan Bilik Ekmeği bu süreçte müşterilerini kaybetti.

Odun ateşinde ve toprak tandırda organik buğday unu, süt ve yağ karıştırılarak yapılan Bilik Ekmeğine, vatandaşlar korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayınca ilgi de azaldı.

Yeşilyurt İlçesine bağlı Tecde Mahallesinde yaşayan 48 yaşındaki Fatma Sayi, bu dönemde paket servislerinin de olmaması nedeniyle işlerinde ciddi bir düşüş yaşandığını belirterek, biran önce bu salgının sonlanması temennisinde bulundu.

Eski zamanlarda olduğu gibi doğal olarak yapılan ekmek hakkında da bilgi veren Sayi, "Önce hamuru, mayalıyoruz, sütle yağla yoğuruyoruz. Unun ve yağın kaliteli olması gerekiyor. Yumurta, pekmez birazcık da üzerine küncü veya susam döküyoruz ve yapıyoruz. Odun ateşinde tandırda pişiriyoruz. Daha sonra müşterilerimize veriyoruz. Odun ateşinde ve toprak tandırda yapılan organik buğday unu, süt ve yağ karıştırılarak yaptığım Bilik Ekmeğini 2 TL den satıyorum. Fiyatlarımız uygun. Yaklaşık 2 yıldır Bilik Ekmeği yaparak müşterilerimize hizmet sunmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Korona virüsten salgını nedeniyle hijyen kurallarına uyuyoruz"

Covid -19 salgını nedeniyle vatandaşların fazla dışarı çıkmadığını, bu nedenle satışların eskisi gibi olmadığını söyleyen 3 çocuk annesi Sayi, "Bilik Ekmeğini yaparken korona virüs tedbirlerine uyuyoruz. Maske ve sosyal mesafeye dikkat ediyorum. En çok hijyene dikkat ediyorum, virüs döneminde işlerimiz düştü. Önce sağlık kurallarına uymaz gerekiyor. Bilik Ekmek yaparken maske ve hijyen kurallarına uyuyorum. Müşterilerimize kapın önünde siparişlerini veriyoruz. Yakın zamanda ise paket servis de yapacağız" dedi. - MALATYA

Malatya'nın organik lezzeti 'Bilik Ekmeği' korona mağduru
Malatya'nın organik lezzeti 'Bilik Ekmeği' korona mağduru
Malatya'nın organik lezzeti 'Bilik Ekmeği' korona mağduru
Malatya'nın organik lezzeti 'Bilik Ekmeği' korona mağduru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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