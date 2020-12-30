Malatya'nın neyi meşhur? Malatya'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Malatya'nın nesi meşhur?
Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Malatya'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Malatya'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Malatya'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Malatya'nın en meşhur yemekleri, Malatya'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!
Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Malatya'nın neyi meşhurdur, Malatya'nın nesi meşhur? Malatya'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?
MALATYA'NIN NEYİ MEŞHUR?
Malatya ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Malatya Kayısı
- Pimpirim Çorbası
- Elmalı Köfte
- Banık Köfte
- Kayısılı Kavurma
- Kara Çorba
- Gırık
- Malatya Usulü Sıkma Köfte
- Patlıcan Tava
- Malatya Kömbesi
- Lahana Köftesi
- Analı Kızlı
- İçli Köfte
- Kayısı Tatlısı
- Acılı Ayran
Malatya'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.