Malatya'nın neyi meşhur? Malatya'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Malatya'nın nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Malatya'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Malatya'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Malatya'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Malatya'nın en meşhur yemekleri, Malatya'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Malatya'nın neyi meşhurdur, Malatya'nın nesi meşhur? Malatya'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

MALATYA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Malatya ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Malatya Kayısı

Pimpirim Çorbası

Elmalı Köfte

Banık Köfte

Kayısılı Kavurma

Kara Çorba

Gırık

Malatya Usulü Sıkma Köfte

Patlıcan Tava

Malatya Kömbesi

Lahana Köftesi

Analı Kızlı

İçli Köfte

Kayısı Tatlısı

Acılı Ayran

Malatya'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.