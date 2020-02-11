Malatya'nın ilk ve tek deprem izalatörlü hastanesi

11.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:28

Malatya'da geçtiğimiz Ekim ayında hizmete giren Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin zeminin de kullanılan sismik izolatör sistemi sayesinde 6,8 büyüklüğündeki deprem hasara yol açmadı. Yüzde 80 depremin şiddetini azaltan sistem sayesinde sağlık hizmetleri de kesintisiz devam etti.



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 42 vatandaş hayatını kaybederken binin üzerinde vatandaş ise yaralandı. Çok sayıda evin yıkıldığı ve binlerce konutunda ağır hasar aldığı deprem Malatya'da yeni yapılan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde deprem izalatörleri sayesinde hasara neden olmadı.



Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde olduğu gibi Malatya'da da yeni yapılan hastanenin zeminin de kullanılan 254 adet deprem izalatörü ile 6,8 şiddetindeki deprem 3,0 şiddetinde hissedildi.



Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, bu sistemin 9 şiddetinde bir depreme dayanıklı olduğunu ifade ederek, "Deprem izalatörleri deprem anın binanın elektriklerini kesiyor, doğalgazı kapatıyor asansörleri uygun pozisyona getirerek oluşacak kaza ve yangınları karşı önlem alıyor" dedi.



Hastanenin depreme karşı çok güvenilir olduğunun altını çizen Aktürk, şehrin tek deprem izalatörlü binası olan hastanenin deprem anında güvenle hizmetine kesintisiz olarak devam ettiğini söyledi.



Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin İnşaatını üstlenen firmanın Proje Sorumlusu Timuçin Evci ise Malatya'da devlet yatırımlarında ilk olarak deprem izalatörlü yapılan binanın burası olduğunu dile getirerek, "Toplam 254 izalatör kullanıldı. Kullanım amacı tamamen depremdeki yükü absorbe etmek. Binadaki taşıma kolonların hepsinin üzerinde deprem izalatörü mevcut" ifadelerine yer verdi.



İzalatörlerin de tamamen yerli üretim olduğunu ve Ankara'dan geldiğini dile getiren Evci, "Bu sistem ile depremin etkisini minimum yüzde 80 azaltıyor. Özellikle tüm sağlık yatırımlarında kullanılan bir sistem. Buradaki maksat deprem anında ve sonrasında hizmetlerin kesintiye uğramaması" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA