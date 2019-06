Malatya'nın baklavası: "Yassı kadayıf"

Malatya'da ramazan boyunca iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan yassı kadayıf, Ramazan Bayramı'nda baklavaya alternatif olarak sofraları süsleyecek.

Hamurun pişirilmesi ardından içerisine tercihe göre ceviz, fındık, fıstık, kaymak gibi ürünler konulduktan sonra kızartılıp şerbete batırılarak hazırlanan tatlıya, ilgi her geçen gün artıyor.

Hafif olması ve her daim tezgahlardan taze olarak çıkmasından dolayı tercih edilen yassı kadayıf Ramazan Bayramı'nda da hem Malatya'da hem de bölge illerde baklavaya alternatif olarak ağızları tatlandıracak.

Yassı kadayıf imalathanesi işleten Mehmet Emin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baba mesleğini devam ettirdiğini belirterek, çocukluğundan bu yana kadayıf ve yassı kadayıf ürettiğini söyledi.

Yassı kadayıfın Arap tatlılarından olduğunu ancak Malatya'nın bu tatlının üretiminde görünüm ve damak tadı olarak tüketicilerin istediği kıvamı yakaladığını anlatan Mehmet Emin Doğan, "Yassı kadayıfın ana yurdu Suriye, Türkiye'de Malatya'da yassı kadayıf üretimi yaygın. Diğer şehirlerde de yassı kadayıf dökülüyor ama Malatya'nın ki gibi değil. Bu kıvamı, kızarıklığı ve parlaklığı yassı kadayıfa veren şehir pek yok." diye konuştu.

Yassı kadayıf il dışına gönderiliyor

Ramazan'da tatlıya ilginin daha da arttığına dikkati çeken Doğan, bayramda da baklavaya alternatif olarak sofralara geldiğini belirtti.

Her yerde olduğu gibi kentte de bayramda baklavanın her evde misafirlere ikram edildiğini ancak yassı kadayıfın da alternatif olarak hazır tutulduğunu aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"Ramazanda Malatya'da insanların aklına ilk yassı kadayıf geliyor. Normal günlere kıyasla satışlarımız 10 kat artıyor. Bayramlarda kapalı olduğumuz için vatandaşlar arefe günü veya bayramdan 4-5 gün alıyorlar. İl dışına yassı kadayıf gönderen hemşehrilerimiz var. Yassı kadayıf içi doldurulduktan sonra derin dondurucuda aylarca kalabiliyor. En fazla İstanbul ile Ankara'ya yassı kadayıf gönderiliyor. Yurt dışına da götürenler oldu, Almanya'da defalarca, Amerika'ya ise bir defa yassı kadayıfımız gitti. Hollanda'ya da götüren oldu."

"5-6 yassı kadayıf rahatlıkla yenir"

Bir diğer işletmeci Ramazan Doğan ise ramazan ayında yassı kadayıfa talebin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Bayrama günler kala vatandaşların İstanbul, İzmir gibi illerdeki yakınlarına yassı kadayıf gönderdiğini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Bayramlarda yassı kadayıfın tercih edilmesinin nedeni baklavadan hafif olması. Kızartma ama baklava kadar ağır bir tatlı değil. Bir oturuşta 5-6 tane yassı kadayıf rahatlıkla yenir. İnsanı rahatsız etmez. Baklava bir iki dilim yedikten sonra insanı kesiyor. Yassı kadayıfın fıstıklı, fındıklı, cevizli, kuş üzümlü ve tarçınlı çeşitleri var. Malatya'da ise cevizli ve kaymaklı genel olarak tüketiliyor."

Erdal Oktay da il dışında yaşayan aile yakınlarına bayram için yassı kadayıf alarak, göndereceğini aktararak, "Bu artık Malatya'nın milli bir tatlısı, İstanbul'a göndereceğim. Orada bunu bulup yemeleri mümkün değil. Telefonla aradılar 3 gün önce bayram için yassı kadayıf istediler. Biz bu tatlıyı çok seviyoruz." şeklinde konuştu.

