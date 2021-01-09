Malatya Milli Eğitim Müdürü Kanbay, laboratuvar ile kütüphane açılışına katıldı
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Malatya Milli Eğitim Müdürü Kanbay, laboratuvar ile kütüphane açılışına katıldı

09.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:16
Malatya Milli Eğitim Müdürü Kanbay, laboratuvar ile kütüphane açılışına katıldı

Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesinin bilgisayar laboratuvarı ve Z kütüphanesinin açılışına katıldı.

Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesinin bilgisayar laboratuvarı ve Z kütüphanesinin açılışına katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanbay, Kuluncak Kaymakamlığı ile Belediyesini ziyaret ettikten sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geçti.

Burada, yetkililerden bilgi alan Kanbay, daha sonra Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesinin bilgisayar laboratuvarı ve Z kütüphanesinin açılışına katıldı.

Kanbay, açılışın ardından ilçedeki okullarda incelemede bulunarak, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okul incelemelerinde Kanbay, öğretmen ve okul idarecilerine hitaben, "Bizim önceliğimiz geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı ve çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin sağlığıdır. Çocuklarımıza daha güzel ve yaşanır bir gelecek bırakmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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