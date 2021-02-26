Malatya Milli Eğitim Müdürü Kanbay, köy okullarında incelemede bulundu
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Malatya Milli Eğitim Müdürü Kanbay, köy okullarında incelemede bulundu

26.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:36
Malatya Milli Eğitim Müdürü Kanbay, köy okullarında incelemede bulundu

Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, köy okullarını ziyaret ederek tablet dağıttı.

Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, köy okullarını ziyaret ederek tablet dağıttı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazıhan ilçesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Kanbay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç'tan ilçedeki eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Kanbay, Sürür Abdurrahman Serttaş İlkokulu, Tecirli İlkokulu, Hamidiye İlkokulu, Şehit Yunus Kıroğlan İlkokullarını ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir süre görüştü.

Dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin evlerine misafir olan Kanbay, öğrenci ve aileleriyle bir süre sohbet ettikten sonra öğrencilere tabletlerini dağıttı.

Öğrenci ve veliler, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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