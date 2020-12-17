Malatya Milli Eğitim Müdürü Kanbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Malatya Milli Eğitim Müdürü Kanbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:25
Malatya Milli Eğitim Müdürü Kanbay, AA'nın

Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kanbay, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber, "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi"ni seçen Dağdeviren, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı karesine oy verdi.

Kanbay, fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek, "Malaya'nın büyük değerleri olan Maço Orhan ve Fatma ninemizin fotoğrafını oylamaktan gurur duydum. Çünkü taraftar olmak evde televizyon başında takip etmek değildir. Taraftar olmak takımın en zor şartlarında yağmur, kar ve sıcak gün demeden takımını desteklemektir. Otobüslerde ter dökmek, aç kalmaktır, taraftar olmak. Bu dediklerimin hepsini bu iki insan yerine getiriyor. Bu iki insanın ellerinin öpülmesi gerekiyor. Bu insanlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Okan Coşkun

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