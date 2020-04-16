Malatya Milletvekili Tüfenkci'den Özal ve Fendoğlu mesajı
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Malatya Milletvekili Tüfenkci'den Özal ve Fendoğlu mesajı

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Belediye eski Başkanı Hamit Fendoğlu'nun önemli şahsiyetler olduğunu bildirdi.

16.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:45
Malatya Milletvekili Tüfenkci'den Özal ve Fendoğlu mesajı

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Belediye eski Başkanı Hamit Fendoğlu'nun önemli şahsiyetler olduğunu bildirdi.

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, özal ve Fendoğlu'nun ölüm yıldönümleri nedeniyle mesaj yayımladı.

Tüfenkci, "Medeniyet tarihimizde iz bırakan bilim, sanat, devlet ve siyasi şahsiyetleri yetiştiren Malatya'mızın bağrından çıkan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Belediye eski Başkanımız Hamit Fendoğlu'nu vefat yıldönümlerinde rahmet ve minnetle anıyoruz. Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu önce Malatya, sonra Türkiye'de demokratik sağduyu ve toplumsal mutabakat noktasında birlik ve beraberliğin sağlanmasında öncü olmuşlardır. Türkiye'ye çağ atlatan ekonomik ve siyasal kalkınma hamlelerini gerçekleştiren Turgut Özal, kuşkusuz demokrasi, insan hakları ve özgürlükler alanında gerçekleştirdikleriyle milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Turgut Özal; Malatya'mızın sosyokültürel ikliminde yetişmiş bir evladı olarak, Türk siyasi hayatında ilham kaynağı olmuş, her alanda öncülük ettiği köklü değişim ve dönüşümlerle dünyanın da büyük takdirini kazanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Türk müteşebbislerinin ufkunu açan Merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, o dönemde ortaya koyduğu hedeflerle Türk iş dünyasına yeni bir vizyon kazandırdığına dikkat çeken Tüfenkci, "Devletle millet arasında denge unsuru olan Turgut Özal, ekonomik ve siyasal kalkınma hamleleriyle ülkemize büyük bir dinamizm kazandırmıştır" dedi.

Tüfenkci, "Türk demokrasi tarihinin en karanlık günlerinden biri olan 17 Nisan 1978 tarihinde gelini ve iki torunu ile birlikte faili meçhul bir suikastle şehit edilen Malatya Belediyesi eski başkanlarından Hamit Fendoğlu, anti demokratik zihniyetin baskıları karşısında gösterdiği cesaret ve kararlılıkla daima minnetle anılacaktır. Yaşamış olduğu sürece kendini memleketine ve ülkesine hizmet etmeye adayan Hamit Fendoğlu'nun mirası bugün de kalbimizde yaşayacaktır. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı ve Malatya eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nu vefatlarının yıldönümü vesilesiyle rahmet ve minnetle anıyor, değerli ailelerine, Malatyalı hemşehrilerime ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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