Yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefetle ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'da 6, Mersin'de 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlılardan adliyeye sevk edilen 5'i tutuklanırken, ikisi adli kontrol şartıyla, biri ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan gözaltındaki bir şüphelinin ise karantina süresi sonunda adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Ayrıca konuyla ilgili 30 kişiye yasa dışı bahis oynamak suçundan idari para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik