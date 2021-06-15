Yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefetle ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'da 6, Mersin'de 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlılardan adliyeye sevk edilen 5'i tutuklanırken, ikisi adli kontrol şartıyla, biri ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan gözaltındaki bir şüphelinin ise karantina süresi sonunda adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Ayrıca konuyla ilgili 30 kişiye yasa dışı bahis oynamak suçundan idari para cezası verildi.

Yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama
Yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama
Yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama
Yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama
Yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Malatya'da ölen kadın ve erkeğin cenazeleri karıştı, aileler şaşkınlık yaşadı
Malatya'da ölen kadın ve erkeğin cenazeleri karıştı, aileler şaşkınlık yaşadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Boris Johnson Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Tan Taşçı Enis Arıkan Hande Ataizi Şeyma Subaşı
Spor Diego Burak Yılmaz Nihat Özdemir Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 09:34:08. #1.15#

title