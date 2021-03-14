Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı tutuklandı
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Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

14.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:32
Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 zanlıdan 17'si tutuklandı.

Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 zanlıdan 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Malatya, Gaziantep ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, yeşil reçeteli 450 hap, 136 gram metamfetamin, 280 gram sentetik uyuşturucu, 28 gram esrar, 2 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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