Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama Malatya merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Malatya merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Malatya ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dosya kapsamında 2 şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Haziran'da sokak satıcılarına yönelik Malatya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 13 adrese yapılan aramalarda 422 gram sentetik uyuşturucu, 31 gram esrar, 44 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA