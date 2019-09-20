Malatya merkezli uyuşturucu operasyonu

20.09.2019 19:00

Malatya merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 174,4 gram sentetik uyuşturucu ve 30 hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetti işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA