Malatya Merkezli Uyuşturucu Operasyonu - 10 Kişi Tutuklandı

Malatya merkezli iki ilde sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda Malatya ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.