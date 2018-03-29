Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya ve Kilis'te belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda adli tıp doktoru C.G, öğretmen N.S ile serbest meslek sahipleri K.K ve M.K gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.