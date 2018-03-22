Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
Malatya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Malatya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya, Isparta ve Sinop'ta belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli ise aranıyor.