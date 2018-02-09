Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantılı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle Malatya, Ankara, Kayseri ve Gaziantep'te düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında ODTÜ'de görevli bir profesörün de bulunduğu zanlılardan 7'si tutuklandı. Zanlılardan 5'i etkin pişmanlık hükümleri, 4 kadın ise küçük çocukları olduğu gerekçesiyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.