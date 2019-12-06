Malatya merkezli 8 ilde FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" operasyon

06.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:42

Malatya merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya merkezli İstanbul, Balıkesir, Ankara, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep ve Antalya'da belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla, 4'ü ise mahkeme tarafından serbest bırakılırken, bir şüpheli ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA