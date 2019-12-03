Malatya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
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Malatya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Malatya merkezli 5 ilde FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

03.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:23
Malatya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

merkezli 5 ilde FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.


Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik, Malatya merkezli Adıyaman, Batman, Osmaniye ve Şanlıurfa'da toplam 12 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda FETÖ silahlı terör örgütü ile iltisakları bulunan, örgüt içerisinde görev almış, örgüte ait okullarda çalışmış ve Bank Asya'ya destek için para yatırdığı tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - MALATYA

Kaynak: İHA
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