Malatya merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı Malatya merkezli İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya merkezli İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerin 15 farklı adrese yaptıkları operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 145 gram metamfetamin, 1 kilo 66 gram sentetik uyuşturucu, 573 yeşil reçeteye tabi hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA