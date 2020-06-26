Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 35 tutuklama
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Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 35 tutuklama

Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 35 tutuklama Malatya merkezli 3 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına 38 kişiden 35'i tutuklandı Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına...

26.06.2020 20:14 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:18

Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 35 tutuklama

MALATYA - Malatya merkezli 3 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına 38 kişiden 35'i tutuklandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu operasyon düzenlendi. Son 10 günde yapılan planlı operasyonlarda 38 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 513,59 gram metamfetamin maddesi,114 kilo 53 gram esrar maddesi, 2 bin 658 adet yeşil reçeteye tabi hap maddesi,58,96 ve sentetik kannabinoid maddesi,5 adet ecstays hap maddesi ele geçildi.

Gözaltına alınan 38 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 kişiye ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 35 tutuklama

Kaynak: İHA

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