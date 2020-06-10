MALATYA Menfeze düşen 4 yavru köpeği itfaiye kurtardı Menfeze düşen 4 yavru köpeği itfaiye kurtardıMalatya'nın Hekimhan ilçesinde, 2 metrelik menfeze düşen 4 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Menfeze düşen 4 yavru köpeği itfaiye kurtardı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, 2 metrelik menfeze düşen 4 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay öğle saatlerinde Akmağara Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yavru köpek bilinmeyen nedenle 2 metre derinliğindeki menfeze düştü. Çevredekiler sesini duydukları köpekleri menfezden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 4 köpeği yaptığı çalışmayla menfezeden çıkararak kurtardı.

Kaynak: DHA